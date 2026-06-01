Организм непьющего мужчины начал производить алкоголь

В Канаде непьющего мужчину сочли алкоголиком из-за синдрома автопивоварни

В Канаде непьющий мужчина на протяжении десяти лет страдает от синдрома автопивоварни — редкого заболевания, при котором его собственный организм производит алкоголь. Об этом сообщает CBC News.

Эрику Пулену из Новой Шотландии поставили необычный диагноз спустя годы после появления первых симптомов. В 2014 году у него начались неконтролируемые эпизоды, напоминающие сильное опьянение: невнятная речь, потеря координации, спутанность сознания и запах алкоголя изо рта, хотя он не употреблял его. При этом мужчина ничего не помнил о своих действиях в таком состоянии.

В 2023 году Пулен потерял работу из-за того, что его сочли алкоголиком. Существенную часть времени он был пьян и не мог вести полноценную жизнь.

Причиной заболевания оказался дисбаланс микрофлоры кишечника. Бактерии и грибки, ферментирующие алкоголь, стали преобладающими, из-за чего организм начал вырабатывать этанол быстрее, чем успевал его расщепить.

Это очень редкая болезнь: в мире зафиксировано менее 100 подобных случаев. Синдром автопивоварни плохо изучен и трудно диагностируется.

Стандартное лечение — низкоуглеводная диета и противогрибковые препараты — не помогло. Врачи рассматривают возможность трансплантации фекальной микробиоты для восстановления здорового баланса бактерий.

Ранее сообщалось, что организм женщины из Канады начал сам вырабатывать алкоголь. Пациентка часто принимала большие дозы антибиотиков во время лечения предыдущих болезней, что и привело к появлению у нее синдрома автопивоварни.