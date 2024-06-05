Непьющую пьяную женщину заподозрили в алкоголизме из-за редкого заболевания

Live Science: организм женщины из Канады начал сам вырабатывать алкоголь

Женщина была вынуждена обратиться к врачам из-за алкогольного опьянения, хотя не пила алкоголь. Об этом пишет Live Science.

50-летняя жительница Канады семь раз на протяжении двух лет в экстренном порядке обращалась к врачам из-за спутанной речи, сонливости и запаха перегара. На осмотре она казалась пьяной. Симптомы алкогольной интоксикации появлялись у нее, несмотря на то, что она давно прекратила употребление алкоголя из-за религиозных убеждений. Опьянение было настолько сильным, что она часто засыпала во время сборов на работу или приготовления еды. Оно мешало ей работать и снижало аппетит.

Сначала медики заподозрили алкоголизм, однако осмотр у нарколога и психиатра, а также показания членов семьи показали, что пациентка не страдала от алкогольной зависимости. Ответ нашелся, когда врачи изучили анамнез женщины и выяснили, что странным симптомам предшествовали частые инфекции мочевыводящих путей, которые лечили при помощи больших доз антибиотиков. Антибиотики оказали сильное влияние на кишечную микрофлору, сократив количество полезных кишечных бактерий. Это сделало кишечник менее устойчивым к борьбе с патогенами и особенно грибками. Некоторые грибки могут ферментировать углеводы, производя спирт. Это ведет к так называемому «синдрому автопивоварни».

«Синдром автопивоварни» возникает, когда такие грибки, как Saccharomyces cerevisiae, или пивные дрожжи, и Candida albicans, растут в высоких концентрациях и получают достаточное количество углеводов через рацион человека. Считается, что люди с высоким уровнем сахара в крови и плохой способностью расщеплять алкоголь более склонны к этому заболеванию.

Поставить такой диагноз может быть сложно, поскольку он встречается очень редко. С момента открытия «синдрома автопивоварни» в конце 1940-х годов было зарегистрировано менее 100 случаев.

После постановки диагноза ей назначили курс противогрибковых препаратов, а также рекомендовали низкоуглеводную диету, чтобы лишить грибы сахара для брожения. Симптомы опьянения вскоре прошли.

Ранее сообщалось, что жительница Вьетнама регулярно пила сладкий чай с молоком и едва не лишилась почек. Как выяснилось, сладкий напиток, которым она иногда заменяла обеды и ужины, подорвал ее здоровье.