Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:59, 5 августа 2026 (обновлено: 09:15, 5 августа 2026)Россия

Объявлено о боестолкновении с ВСУ в Черном море

ВС России атаковали катера ВСУ в Черном море
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России атаковали украинские безэкипажные катера (БЭК) в Черном море. О боестолкновении с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Черном море сообщает Минобороны России, заявление приводит РИА Новости.

Как объявили в оборонном ведомстве, удар по катерам был нанесен при помощи беспилотных летательных аппаратов модели «Герань». Украинские катера использовались ВСУ в качестве средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Боестолкновение произошло в Черном море в 80 километрах юго-восточнее Очакова.

«В результате точных попаданий операторов ударных дронов БЭК-ПВО и БЭК-РЭБ противника были уничтожены», — сообщили в Министерстве обороны.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по логистическим центрам в Киеве и по судам в районе Одессы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Названы пораженные ВС России цели в Киеве
    Рублев проиграл 281-й ракетке мира на турнире ATP
    Самокатчик в маске напал на едва не сбитую им россиянку
    Рост российской экономики объяснили ускорением расходов граждан
    Украина не смогла сбить ни одной ракеты России в ходе ночных ударов
    Телеведущая случайно показала трусы на публике и заставила коллегу «описаться от смеха»
    Раскрыт размер средней зарплаты в Москве
    Анастасия Задорожная показала фото с дочерью в честь ее дня рождения
    Известной спортсменки не стало в 21 год при загадочных обстоятельствах
    Трамп оказался в ловушке из-за Ирана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok