Объявлено о боестолкновении с ВСУ в Черном море

ВС России атаковали катера ВСУ в Черном море

Вооруженные силы (ВС) России атаковали украинские безэкипажные катера (БЭК) в Черном море. О боестолкновении с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Черном море сообщает Минобороны России, заявление приводит РИА Новости.

Как объявили в оборонном ведомстве, удар по катерам был нанесен при помощи беспилотных летательных аппаратов модели «Герань». Украинские катера использовались ВСУ в качестве средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Боестолкновение произошло в Черном море в 80 километрах юго-восточнее Очакова.

«В результате точных попаданий операторов ударных дронов БЭК-ПВО и БЭК-РЭБ противника были уничтожены», — сообщили в Министерстве обороны.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по логистическим центрам в Киеве и по судам в районе Одессы.