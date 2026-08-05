Блаттер предложил кандидата на замену Инфантино на посту президента ФИФА

Блаттер предложил назначить президентом ФИФА Клавенесс вместо Инфантино

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер предложил кандидата на замену действующему главе организации Джанни Инфантино. Об этом он написал в своем аккаeнте в соцсети X.

Функционер выступает за президента Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс. «Клавенесс заслуживает максимального уважения. Она была единственной, кто всегда занимал четкую позицию и не следовал мейнстриму. Настало время, когда возглавить ФИФА должна женщина», — заявил Блаттер.

Клавенесс выступала за сборную Норвегии в качестве футболистки. Прежде ФИФА никогда не возглавляла женщина.

Ранее стало известно, что Инфантино обратится к администрации президента США Дональда Трампа за помощью, чтобы сохранить свой пост на грядущих выборах. Они состоятся 18 марта следующего года.