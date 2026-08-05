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09:57, 5 августа 2026Спорт

Блаттер предложил кандидата на замену Инфантино на посту президента ФИФА

Блаттер предложил назначить президентом ФИФА Клавенесс вместо Инфантино
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетВыборы президента США 2024
Джанни Инфантино (слева) и Лисе Клавенесс (справа)

Джанни Инфантино (слева) и Лисе Клавенесс (справа). Фото: MB Media / Getty Images

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер предложил кандидата на замену действующему главе организации Джанни Инфантино. Об этом он написал в своем аккаeнте в соцсети X.

Функционер выступает за президента Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс. «Клавенесс заслуживает максимального уважения. Она была единственной, кто всегда занимал четкую позицию и не следовал мейнстриму. Настало время, когда возглавить ФИФА должна женщина», — заявил Блаттер.

Клавенесс выступала за сборную Норвегии в качестве футболистки. Прежде ФИФА никогда не возглавляла женщина.

Ранее стало известно, что Инфантино обратится к администрации президента США Дональда Трампа за помощью, чтобы сохранить свой пост на грядущих выборах. Они состоятся 18 марта следующего года.

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