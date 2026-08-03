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14:39, 3 августа 2026Спорт

Президент ФИФА обратится к Трампу за помощью

Президент ФИФА Инфантино обратится к Трампу за помощью, чтобы сохранить свой пост
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обратится к администрации американского лидера Дональда Трампа за помощью, чтобы сохранить свой пост на грядущих выборах. Об этом сообщает The New York Post.

Отмечается, что 3 августа Инфантино планирует поговорить с госсекретарем США Марко Рубио. «Он хотел связаться с госсекретарем и поговорить о том, что футбол мог бы быть частью мягкой силы Америки. Но мы все знаем, что речь идет о защите от увольнения. На данном этапе речь не может идти о чем-либо другом», — заявил источник издания.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Инфантино рассматривает предложение о продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным источника, ФИФА планирует выделить управление турниром в отдельную компанию и продать инвесторам примерно 20-30 процентов ее акций. От сделки планируется выручить 4,2 миллиарда долларов.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозили бойкотом турниров ФИФА в случае, если продажа состоится. В частности, футбольные ассоциации Англии и Уэльса уже отозвали письма в поддержку Инфантино перед выборами президента ФИФА, которые состоятся 18 марта 2027 года.

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