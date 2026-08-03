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13:23, 3 августа 2026 (обновлено: 13:28, 3 августа 2026)Спорт

Две европейских футбольных ассоциации отказались от поддержки Инфантино

Футбольные ассоциации Англии и Уэльса отозвали письма в поддержку главы ФИФА Инфантино
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Две европейские футбольные ассоциации отказались от поддержки главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает журналист Роб Харрис в Х.

Футбольные ассоциации Англии и Уэльса отозвали письма в поддержку Инфантино. Предполагалось, что они будут голосовать за швейцарца на выборах президента ФИФА, которые пройдут 18 марта 2027 года.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Инфантино рассматривает предложение о продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным источника, ФИФА планирует выделить управление турниром в отдельную компанию и продать инвесторам примерно 20-30 процентов ее акций.

Также в УЕФА заявили, что собираются бойкотировать следующий чемпионат мира в 2030 году в случае, если ФИФА продаст права на проведение турнира. К идее бойкота присоединились все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, в том числе и Российский футбольный союз (РФС).

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