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11:01, 5 августа 2026 (обновлено: 11:08, 5 августа 2026)Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов от 1,7 тысячи рублей

Nordwind Airlines запустила распродажу билетов от 1,7 тысячи рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская авиакомпания Nordwind Airlines запустила распродажу билетов по цене от 1,7 тысячи рублей. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Уточняется, что билет со скидками можно приобрести с 5 по 11 августа 2026 года, а улететь по ним — с 21 сентября 2026-го по 18 марта 2027-го. Распродажа распространяется на российские и турецкие направления.

Ранее были раскрыты траты россиян на отдых в бархатный сезон — стало известно об их желании сэкономить на путешествиях в этот период. Выяснилось, что соотечественники планируют отдыхать дольше, но дешевле.

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