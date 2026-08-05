Российская авиакомпания запустила распродажу билетов от 1,7 тысячи рублей

Российская авиакомпания Nordwind Airlines запустила распродажу билетов по цене от 1,7 тысячи рублей. Об этом говорится на сайте перевозчика.
Уточняется, что билет со скидками можно приобрести с 5 по 11 августа 2026 года, а улететь по ним — с 21 сентября 2026-го по 18 марта 2027-го. Распродажа распространяется на российские и турецкие направления.
Ранее были раскрыты траты россиян на отдых в бархатный сезон — стало известно об их желании сэкономить на путешествиях в этот период. Выяснилось, что соотечественники планируют отдыхать дольше, но дешевле.