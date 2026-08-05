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12:02, 5 августа 2026Россия

Столб черного дыма заметили после атаки ВСУ на промзону в 1400 километрах от границы

Жители Уфы заметили столб черного дыма после атаки ВСУ на промзону
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Жители Уфы, в которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали промзону, заметили столб черного дыма. Их слова приводит портал UFA1.

По словам очевидцев, над городом поднялся столб черного густого дыма. Незадолго до этого жители слышали громкие хлопки.

ВСУ атаковали Уфу, расположенную в 1400 километрах от границы, 5 августа. Как сообщал глава Башкирии Радий Хабиров, обломки украинских беспилотников упали на промзону города — на предприятии разгорелся пожар.

По предварительным данным, при атаке никто не пострадал. Хабиров заверил, что воздух в Уфе не отравлен. «Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку», — указал чиновник.

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