На балансе американских техногигантов обнаружили неучтенный триллион долларов обязательств

Reuters: Неучтенные обязательства американских техногигантов превысили $1 трлн

Суммарные обязательства Microsoft, Amazon, Alphabet (холдинговая компания, управляющая Google Inc и ее «дочками») и ряда других американских техногигантов по аренде дата-центров, которые пока не учитываются в их финансовых показателях, превышают триллион долларов. Данные о неучтенных в договорах, которые уже заключены, но еще не вступили в силу, 1,09 триллиона долларов обнаружили журналисты Reuters.

«Если спрос на вычислительные мощности для ИИ продолжит расти, эти объекты станут фундаментом для следующего этапа расширения облачных сервисов. В противном случае компаниям придется оплачивать огромные объемы дорогостоящих и долгосрочных мощностей, от которых будет сложно избавиться», — указывают авторы. По их словам, приведенная сумма почти в четыре раза превышает отраженный в балансах компаний объем арендных обязательств в 285 миллиардов долларов.

Также отмечается, что просто прибавить триллион к признанному долгу бигтехов было бы некорректно, поскольку сумма неначавшихся лизинговых выплат, как правило, представляет собой недисконтированные платежи, распределенные на многие годы, то есть не учитывает, что деньги будут со временем обесцениваться из-за инфляции, но тем не менее масштаб обязательств она отражает.

Ранее стало известно, что ИИ-компании на фоне ажиотажных темпов строительства дата-центров принялись конкурировать за электриков и плотников, которым они готовы платить за работу почти в полтора раза больше, чем получают такие же сотрудники, занятые в других секторах.

Тем временем инвестор Майкл Бьюрри, известный как прототип героя фильма «Игра на понижение», указал на фоне роста американского рынка акций до новых рекордных максимумов на опасность нового краха «по сценарию 1987 года», когда в «черный понедельник» котировки упали за день на 22,6 процента. Бьюрри, в частности, утверждает, что спрос на инфраструктуру для искусственного интеллекта подпитывается схемами финансирования, которые могут оказаться неустойчивыми. В том числе речь идет о круговом финансировании ИИ-компаний, раздувающем ажиотаж вокруг их акций.

