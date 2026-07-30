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20:04, 30 июля 2026 (обновлено: 20:12, 30 июля 2026)Экономика

Американские ИИ-компании принялись конкурировать за электриков и плотников

NYT: На строительстве дата-центров в США рабочие зарабатывают в полтора раза больше
Дмитрий Воронин

Будушее искусственного интеллекта попало в зависимость от ситуации с наличием на американском рынке труда квалифицированных работников, занятых в сфере массового возведения дата-центров. Об этом пишет The New York Times (NYT), по информации которой ИИ-компании в США вынуждены конкурировать за электриков и плотников, а также заниматься обучением соответствующего персонала.

По данным аналитической компании Indeed, которые приводит автор статьи, заработки в дата-центрах почти в полтора раза (на 42 процента) выше, чем доступные таким же рабочим в других секторах. В результате, например, на проекте OpenAI в мичиганском поселке Салин сотни электриков работают по 10 часов в день без выходных.

«У нас есть своя работа, но мы теряем значительную часть кадров из-за этих дата-центров», — сетует один из собеседников издания, электрик из Детройта Тайлер Шелтон.

При этом гиганты ИИ-рынка на фоне конкуренции за рабочих вкладывают огромные средства в создание собственных учебных центров для подготовки строителей и прочих необходимых специалистов. Для этого они сотрудничают с колледжами и профсоюзами, разрабатывая ускоренные курсы подготовки. В рамках таких проектов участникам оплачивают проезд и проживание, а сами программы частично реализуются местной Ассоциацией строителей и подрядчиков.

Ранее половине сотрудников кол-центров предрекли потерю работу к 2030 году из-за усиления использования инструментов искусственного интеллекта в техподдержке.

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