Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:40, 30 июля 2026Россия

Число задействованных для удара по России БПЛА резко снизилось

Минобороны: Российские системы ПВО сбили 59 украинских беспилотников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за день 30 июля сбили 59 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Уточняется, что системы ПВО срабатывали с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Под ударом оказались Белгородская, Кировская, Курская, Ростовская области, Удмуртия, Пермский край и Крым.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

За прошедшие сутки число выпущенных в сторону России украинских дронов снизилось. Так, 29 июля за аналогичный период времени системы ПВО уничтожили 150 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дуров прокомментировал внесение его в список террористов и экстремистов
    Питон целиком проглотил возвращавшегося с вечеринки мужчину
    Россиянам с запорами назвали сопоставимый по эффективности со слабительными продукт
    Российский фондовый рынок не увидел новых сигналов и снизился
    У Хилькевич нашли дом стоимостью 120 миллионов рублей
    Завершился первый тур голосования за нового генсека ООН
    Интимный момент Кэти Перри и экс-премьера Канады на лодке обсудили в сети
    В Киеве заявили о значительном сокращении забронированных от мобилизации в ВСУ
    Основания для утилизации спермы объявленного террористом Дурова оценили
    Названы поводы для отказа в страховке квартиры
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok