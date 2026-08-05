Германия заподозрила украинского каменщика в работе на российскую разведку

Zeit: Германия заподозрила бывшего каменщика из Харькова в якобы работе на Россию

Правоохранительные органы Германии заподозрили украинца Сергея Н., якобы следившего за руководителем немецкого поставщика Украине дронов-камикадзе, в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщает Die Zeit.

Как отмечает издание, расследование предполагаемого покушения на руководителя немецкого стартапа по производству вооружений Donaustahl Штефана Туманна занимает немецких следователей уже несколько месяцев. Уточняется, что Германия «не питает иллюзий» и считает Россию причастной к ситуации.

Информация о том, что Штефан Туманн, по-видимому, находится под угрозой, поступила в органы безопасности Германии в декабре 2025 года через службу внешней разведки. Вскоре после этого баварские официальные лица арестовали Сергея Н. — бывшего каменщика из Харькова, который в последнее время жил со своей семьей в Германии. Уточняется, что он не был шпионом с профессиональной техникой. Полиция изъяла его мобильные телефоны и сделала резервные копии огромного количества данных.

«Поскольку времени недостаточно, чтобы проверить его мобильные телефоны, пока он находится под стражей, полицейские снова отпускают мужчину. Только вскоре после этого анализ данных показывает: Сергей Н., по-видимому, контактировал с российской разведкой. Следователи также узнают о возможных попытках шпионажа за отцом Туманна в Штарнберге, Бавария, с целью получения информации о местонахождении сына. Но вот Сергей Н. уже бежал в Испанию вместе со своей семьей», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что правительство Германии намерено расширить полномочия спецслужб из-за угрозы, якобы исходящей от России. Согласно законопроекту, спецслужбы впервые получат право, в частности, выводить из строя инфраструктуру, используемую злоумышленниками, а также целенаправленно распространять дезинформацию.

