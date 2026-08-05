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15:41, 5 августа 2026Ценности

Скандальная российская певица сделала пластику

Певица Mia Boyka призналась, что сделала блефаропластику
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Скандальная российская певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, сделала пластику. Признание она сделала в шоу «Вопрос Ребром» с рэперером Бастой.

29-летняя исполнительница заявила, что решилась на блефаропластику, чтобы избавиться от лишней кожи на веках. «Я не делала "лисьи глазки". Я убрала верхнюю лишнюю кожу со своих век, потому что они мешали моему взгляду. Я постоянно затягивала волосами для съемок. У меня дико болела голова от того, что тянут волосы. Просто было неудобно. Это очень маленькая косметическая операция», — пояснила она.

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При этом звезда подчеркнула, что ранее выступала против коррекции внешности, а теперь изменила свое отношение. Она подчеркнула, что каждый вправе распоряжаться собственным телом.

В июне внешность саксофониста певицы Mia Boyka взорвала соцсети. Зритель запечатлел инструменталиста в черном классическом костюме, туфлях и изделии с белыми лямками на шее.

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