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15:56, 8 июня 2026Ценности

Внешность саксофониста певицы Mia Boyka взорвала соцсети

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @mskvideo24

Внешность саксофониста в команде известной певицы Марии Бойко, известной под псевдонимом Mia Boyka, взорвала соцсети. Ролики и комментарии публикуют фанаты музыкантов в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, юзер с никнеймом mskvideo24 разместил видео с выступления исполнительницы. На кадрах также был запечатлен инструменталист в черном классическом костюме, туфлях и изделии с белыми лямками на шее. При этом мужчина между игрой на саксофоне исполнял танцевальные движения.

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Публикация стала вирусной, набрав 1,4 миллиона просмотров. Пользователей сети впечатлил внешний вид музыканта, о чем они заявили в комментариях под постом. «Когда пришли к Мии Бойке, но музыкант превзошел Мию», «Если бы не этот красавчик, и не знала бы такую певицу», «А можно только его показывать», «Кто сколько раз пересмотрел, колитесь», «Просто прекрасен», «Не поднимайте давление мне тут», — написали они.

В декабре 2025 года Mia Boyka похвасталась образом почти за три миллиона рублей. Исполнительница разместила ролик, на котором вышла из люксового автомобиля в обуви итальянского бренда Loro Piana стоимостью около 200 тысяч рублей, черных брюках и белом топе.

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