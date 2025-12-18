Реклама

13:51, 18 декабря 2025

Скандальная российская певица похвасталась образом почти за три миллиона рублей


Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Скандальная российская певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, похвасталась образом почти за три миллиона рублей. На соответствующую публикацию, размещенную в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Исполнительница разместила ролик, на котором вышла из люксового автомобиля в обуви итальянского бренда Loro Piana стоимостью около 200 тысяч рублей, черных брюках и белом топе.

В качестве аксессуаров она выбрала черную сумку Hermes, которая оценивается в 2,4 миллиона рублей и подвеской в виде лошади за 75 тысяч рублей.

В сентябре певицу Mia Boyka обокрали на миллионы рублей в турецком отеле. По словам исполнительницы, она остановилась в Стамбуле на пару дней, чтобы далее отправиться в другую страну.

