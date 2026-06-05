На ПМЭФ поспорили о «живопырках»

Депутат Госдумы Андрей Макаров и глава Сбербанка Герман Греф поспорили о роли бизнеса

Депутат Госдумы Андрей Макаров произнес слово «живопырки», говоря об ограничениях для работы бизнеса. Это произошло во время делового завтрака Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Заканчивая эту часть по поводу того, что освободить бизнес от этих вот оков, я бы хотел бы, вот я для себя попытался ответить на вопрос: а зачем это делают? Для того чтобы дать вот этим вот живопыркам, которых вокруг себя насоздавали, зарабатывать бабки. Я думаю, это для другого», — сказал он.

В ответ глава Сбера Герман Греф, что это очень несправедливое отношение к бизнесу. «"Живопырки" — и есть эта самая экономика. И именно они, бизнес, большие "живопырки", маленькие "живопырки", предприниматели создают эту самую добавленную стоимость. Они и есть основа экономики. Экономика — и есть основа государства», — подчеркнул он.

Также Греф упоминал о «всадниках апокалипсиса» в российской экономике. Он указал, что к ним можно отнести высокую ставку, растущую налоговую нагрузку, крепкий рубль и административные барьеры.