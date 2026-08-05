Россиян предупредили об опасном инвестиционном инструменте

Юрист Трещев: Криптовалюты — это опасное минное поле

Люди, которые собираются инвестировать в криптовалюту должны знать, что это опасное минное поле. Об этом предупредил юрист, соучредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев. Его процитировало «Радио КП».

По его словам, криптовалюты, как и рынок ценных бумаг, требуют специальных знаний. При этом операции с акциями хотя и осуществляются сотни лет и регулируются большим количеством законов и нормативов, остаются средой, в которой у профессиональных игроков есть значительные преимущества перед обычными инвесторами. Криптовалютный рынок намного моложе и куда более рискиованный.

Юрист призвал не забывать, что криптовалюта ничем не обеспечена, кроме как тем, что «богатые становятся богаче за счет бедных».

«Огромное количество людей, а в России несколько миллионов, принимает участие в этом крипторынке, большая часть, конечно, пострадала от действий мошенников», — сказал Трещев.

Ранее экономист Алексей Мокров предупредил, что россиянин, решивший инвестировать в криптовалюты, должен помнить об огромном количестве рисков, с которыми сопряжены такие вложения. Опасность такой валюты заключается не в ее цифровой природе, а в том, что наивность начинающего инвестора может стоить ему очень дорого.