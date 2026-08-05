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18:16, 5 августа 2026 (обновлено: 18:21, 5 августа 2026)Из жизни

Девочка нашла потерянное 10 лет назад обручальное кольцо

В США девятилетняя девочка нашла обручальное кольцо, потерянное 10 лет назад
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

В штате Миннесота, США, девятилетняя Харпер нашла обручальное кольцо дяди благодаря засухе. Об этом сообщает Pioneer Press.

Владелец кольца — Стивен Майер — рассказал, что потерял его 10 лет назад. Тода он купался с сыном на озере Бель-Тэн, где у семьи есть небольшой дом. По словам Майера, он долгое время пытался найти украшение, в этом ему даже помогала теща — Малана Йохансен, хозяйка дома. «Мы потратили уйму времени… Перерывали песок. Сосед дал мне большой магнит. Но мы так и не смогли его найти», — рассказала она.

20 июля 2026 года в гости к Йохансен впервые приехала ее внучка — Харпер. Девочка спустилась посмотреть на озеро и, стоя на берегу, заметила в воде маленький блестящий предмет. Им оказалось потерянное кольцо Майера.

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Из-за засухи озеро обмелело, поэтому его дно стало проще рассмотреть. По словам Йохансен, украшение сохранилось в прекрасном состоянии. Майер теперь носит два обручальных кольца: старое и то, что он купил позднее.

Ранее сообщалось, что в Канаде дайвер Нейт Маклаган, безвозмездно ищущий потерянные предметы в воде, нашел обручальное кольцо американца Джеффа Даглариса. Мужчина потерял украшение, когда прыгнул в озеро со скалы.

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