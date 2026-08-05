Военблогер Святослав Голиков положительно оценил перестановки в Минобороны России

Кадровые перестановки в Министерстве обороны России будут иметь положительные последствия. Так изменения в составе руководства оборонного ведомства оценил в Telegram российский военблогер Святослав Голиков.

По словам Голикова, российские военнослужащие на местах высоко оценивают профессиональные качества офицеров, которых президент России Владимир Путин назначил на должности глав Войск беспилотных систем и Службы тыла Минобороны.

«Докладываю: есть очень весомые основания рассматривать назначения Дениса Лямина на должность командующего войск беспилотных систем и Валерия Солодчука на руководство всеми службами тыла МО РФ как весьма позитивные, по этим людям хорошо отзываются с земли», — сообщил военблогер.

Ранее появились подробности о командующем российскими Войсками беспилотных систем — он оказался уроженцем другого государства.