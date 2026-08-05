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19:00, 5 августа 2026 (обновлено: 19:03, 5 августа 2026)Россия

Перестановки в Минобороны России оценили

Военблогер Святослав Голиков положительно оценил перестановки в Минобороны России
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Кадровые перестановки в Министерстве обороны России будут иметь положительные последствия. Так изменения в составе руководства оборонного ведомства оценил в Telegram российский военблогер Святослав Голиков.

По словам Голикова, российские военнослужащие на местах высоко оценивают профессиональные качества офицеров, которых президент России Владимир Путин назначил на должности глав Войск беспилотных систем и Службы тыла Минобороны.

«Докладываю: есть очень весомые основания рассматривать назначения Дениса Лямина на должность командующего войск беспилотных систем и Валерия Солодчука на руководство всеми службами тыла МО РФ как весьма позитивные, по этим людям хорошо отзываются с земли», — сообщил военблогер.

Ранее появились подробности о командующем российскими Войсками беспилотных систем — он оказался уроженцем другого государства.

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