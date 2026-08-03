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14:06, 3 августа 2026Из жизни

Дайвер нашел потерянное обручальное кольцо и вернул его владельцу

В Канаде дайвер нашел обручальное кольцо на дне озера и вернул его владельцу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jukkis / Shutterstock / Fotodom

В Канаде дайвер Нейт Маклаган, безмездно ищущий потерянные предметы в воде, нашел обручальное кольцо для американца Джеффа Даглариса. Об этом сообщает CBS News.

Дагларис потерял украшение, когда прыгнул в озеро со скалы. До этого случая мужчина почти никогда с ним не расставался. Он пытался сам найти его, но без специального оборудования не смог этого сделать: вода в озере была слишком темной. Тогда он решил обратиться к профессионалу — Маклагану.

По словам дайвера, поиски заняли у него всего несколько минут. После он вернул кольцо владельцу. Дагларис был счастлив.

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Канадец признался, что часто получает запросы о потерянных обручальных кольцах и с удовольствием за них берется. «Столько слез, слез радости… это ошеломляет», — описал он типичную реакцию людей.

Маклаган занимается подводной охотой с металлоискателем уже около 20 лет и воспринимает ее как хобби. Он не просит оплачивать свои услуги, но берет деньги только на бензин или другие дорожные расходы. В 2025 году он поднял со дна 13 потерянных вещей, в 2026 он хочет побить свой рекорд и найти 25.

Ранее сообщалось, что в США мужчина из штата Нью-Джерси случайно нашел кольцо, которое потеряла женщина, жившая в двух тысячах километров от этого места. Как украшение оказалось так далеко — неизвестно.

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