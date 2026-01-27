Реклама

16:10, 27 января 2026Из жизни

Потерянное кольцо загадочным образом оказалось в 2000 километров от дома хозяйки

Американец нашел на пляже кольцо, потерянное женщиной за 2 тысячи километров
Никита Савин
Никита Савин

Фото: MaxAsrory / Shutterstock / Fotodom

В США мужчина из штата Нью-Джерси случайно нашел кольцо, которое потеряла женщина, жившая в двух тысячах километрах от этого места. Об этом сообщает телеканал KLKN.

Эндрю Сиффер, увлекающийся поиском ценностей при помощи металлоискателя, обнаружил кольцо выпускницы школы города Крит, штат Небраска, на пляже в боро Белмар. По инициалам на украшении американец сумел выяснить, что оно принадлежало Барбаре Вилаге, которая окончила школу в 1966 году.

Сиффер связался с родными женщины и уже вернул памятный предмет семье Вилаги. Ее сестра заявила, что кольцо оказалось в Нью-Джерси каким-то загадочным образом, потому что хозяйка украшения никогда не бывала там.

В итоге женщина припомнила, что несколько десятилетий назад ее сестра некоторое время жила в Бостоне, штат Массачусетс. Однако расстояние от Бостона до Белмара составляет около 400 километров, потому все же пока непонятно, как там оказалось кольцо.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Висконсин нашел потерянное 48 лет назад обручальное кольцо жены. Украшение удалось обнаружить при помощи металлоискателя.

