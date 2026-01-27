Потерянное кольцо загадочным образом оказалось в 2000 километров от дома хозяйки

Американец нашел на пляже кольцо, потерянное женщиной за 2 тысячи километров

В США мужчина из штата Нью-Джерси случайно нашел кольцо, которое потеряла женщина, жившая в двух тысячах километрах от этого места. Об этом сообщает телеканал KLKN.

Эндрю Сиффер, увлекающийся поиском ценностей при помощи металлоискателя, обнаружил кольцо выпускницы школы города Крит, штат Небраска, на пляже в боро Белмар. По инициалам на украшении американец сумел выяснить, что оно принадлежало Барбаре Вилаге, которая окончила школу в 1966 году.

Сиффер связался с родными женщины и уже вернул памятный предмет семье Вилаги. Ее сестра заявила, что кольцо оказалось в Нью-Джерси каким-то загадочным образом, потому что хозяйка украшения никогда не бывала там.

В итоге женщина припомнила, что несколько десятилетий назад ее сестра некоторое время жила в Бостоне, штат Массачусетс. Однако расстояние от Бостона до Белмара составляет около 400 километров, потому все же пока непонятно, как там оказалось кольцо.

