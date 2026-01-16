Мужчина нашел потерянное 48 лет назад обручальное кольцо жены

В США мужчина нашел в земле обручальное кольцо жены, потерянное 48 лет назад

Житель штата Висконсин, США, Дэн Востерс подарил жене на Рождество обручальное кольцо, которая она потеряла 48 лет назад. Об этом сообщает WBAY.

Украшение исчезло через семь месяцев после свадьбы Дэна и Лори. Тогда они собирали морковь на участке перед домом, а закончив работу, женщина заметила, что кольцо пропало. Муж и жена долго пытались найти его, но тщетно, и Лори смирилась с пропажей.

Дэн же никогда не терял надежды. Спустя почти 50 лет он вместе с сыном решил поискать кольцо с помощью металлоискателя. Мужчина помолился Святому Антонию — помощнику в обретении утраченных ценностей в католичестве — и вскоре нашел в земле кольцо.

Дэн запретил сыну рассказывать Лори о находке и подготовил для нее сюрприз к Рождеству. В честь праздника он преподнес ей конверт, внутри которого лежало кольцо. Лори была очень счастлива. В феврале супруги будут праздновать очередную годовщину. Впервые за 49 лет женщина встретит ее с обручальным кольцом на пальце.

Ранее сообщалось, что житель Канады сумел найти обручальное и помолвочное кольца жены на свалке после того, как она случайно выбросила их в мусор вместе с органическими отходами. Для этого ему пришлось перерыть килограммы мусора.

