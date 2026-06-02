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23:16, 2 июня 2026Мир

В Польше рассказали о помощи Зеленскому в сохранении власти

Чарнек: Зеленский сохраняет власть только благодаря помощи Польши
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francesco Fotia / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский удерживает власть только благодаря помощи Польши. Такое мнение высказал польский депутат и кандидат в премьер-министры страны от партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек, передает РИА Новости.

По его словам, Варшава заставила мир помочь Киеву, что позволило Зеленскому остаться у власти. При этом, как отметил политик, украинский лидер сейчас «бьет Польшу по лицу».

«Но я повторяю — это прежде всего действие, наносящее ущерб украинскому народу. Зеленский должен это понимать», — сказал он.

Ранее стало известно, что Польша и Украина крупно поссорились из-за решения Зеленского присвоить элитному подразделению вооруженных сил страны — отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций — почетного наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). После этого в Польше потребовали прекратить поддержку Киева и лишить украинского президента высшей награды страны.

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