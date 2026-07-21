Женщина расправилась с надоевшим любовником при помощи мужа

Женщина из Индии расправилась с доставлявшим ей проблемы любовником при помощи мужа

В Индии женщина из штата Махараштра расправилась с надоевшим любовником при помощи мужа. Об этом сообщает The Times of India.

Разложившиеся останки мужчины обнаружили в квартире в городе Домбивли утром 20 июля. Дверь в помещение вскрыли, после того как соседи начали жаловаться на неприятный запах. Владелец здания попытался связаться с арендовавшей квартиру женщиной. По его словам, та призналась в телефонном разговоре, что останки принадлежат ее любовнику.

Женщина заявила, что мужчина стал создавать ей некие проблемы и она вместе с мужем решила с ним расправиться. Личность любовника до сих пор не установлена. Индианка и ее муж пустились в бега, и где они находятся, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина с молодым любовником расправились со своим мужем. О преступлении стало известно только спустя несколько месяцев.