Женщина с молодым любовником разрубили ее мужа на три части и выбросили в лесу

В Индии женщина при помощи молодого любовника убила мужа и выбросила в лесу

В Индии женщина с молодым любовником расправились с ее мужем и выбросили останки в лесу. Об этом пишет The Times of India.

50-летний Балирам Сурьянатх Кушваха жил с женой Сунитой и двумя детьми в городе Нави-Мумбаи. У 40-летней женщины был роман с 30-летним таксистом Рахулом Дашратом Праджапати. Кушваха узнал об этом. После этого любовники решили избавиться от него. 9 августа 2025 года женщина отправила детей к родственникам, а ночью вместе с Праджапати напала на мужа. Они задушили его и ударили ножом.

Затем Сунита и Праджапати разрубили Кушваху на три части, упаковали в пластиковые мешки и выбросили их в разных местах в ближайшем лесу. О преступлении никто не догадывался до апреля. Тогда к Суните в гости заехал брат Кушвахи. Он заметил, что женщина уклончиво ответила на вопрос, куда делся его родственник. Мужчина решил прибегнуть к помощи полиции.

Следователи быстро установили, что у Суниты был любовник, и заподозрили их в преступлении. После длительных допросов они сознались в содеянном. Часть останков Кушвахи уже удалось обнаружить.

Ранее в Японии арестовали женщину, которая расправилась с мужем в 2011 году и 15 лет хранила его тело в морозилке. Все это время женщина платила за съемную квартиру, где хранились останки.