Женщина разрубила мужа надвое и засунула в морозилку на 15 лет

В Японии женщина убила мужа и 15 лет хранила тело в морозильной камере

В Японии арестовали женщину, которая расправилась с мужем в 2011 году и 15 лет хранила его в морозилке. Об этом сообщает Japan Today.

Разрубленные надвое останки Ютаки Нисигути нашли в квартире в городе Кобе, префектура Хиого, 20 июня. Соседи начали жаловаться на неприятный запах, полиция вскрыла двери и обнаружила в помещении большую морозильную камеру, в которой находились останки мужчины. Его никто не видел с конца 2011 года. Камера отключилась, потому что за свет в квартире не платили с лета 2025 года.

23 июня арестовали 50-летнюю Аки Мотидзуки — бывшую жену Нисигути. Женщина призналась, что расправилась с ним 15 лет назад. Мотидзуки и Нисигути подали на развод в декабре 2011 года. После этого женщина расправилась с супругом. Окончательно развод оформили в декабре 2012 года.

Квартиру, где лежали останки, Мотидзуки снимала с 2002 года и до недавнего времени продолжала оплачивать, хотя и не появлялась там.

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, который вместе с сообщниками расправился с мужем и женой на глазах у их трехлетнего сына. Преступник скрывался от полиции 28 лет.