16:45, 27 апреля 2026

Мужчина расправился с мужем и женой на глазах у трехлетнего ребенка и скрывался 28 лет

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Aaron of L.A. Photography / Shutterstock / Fotodom

В США арестовали мужчину, который вместе с сообщниками расправился с мужем и женой на глазах у их трехлетнего сына в 1993 году. Об этом сообщает New York Post.

Дело 31-летнего Луиса Герреро и его 28-летней жены Данис Симе из Нью-Йорка оставалось нераскрытым 28 лет. Мужчина был наркоторговцем. 21 июня 1993-го его пригласили для совершения незаконной сделки. Он один отправился в квартиру, а Симе с малолетним сыном осталась в машине. Трое преступников, находившиеся в помещении, выдавали себя за дилеров, но на самом деле планировали ограбить Герреро. Они напали на него и связали, а затем притащили в комнату его жену и ребенка. После того как мужчина отказался выдать им деньги, преступники расправились с ним и Симе.

Затем они забрали мальчика, обыскали дом Герреро и скрылись. Плачущего ребенка нашел на улице сосед семейства. Преступление вызвало широкий резонанс в Нью-Йорке и попало на первые полосы газет, однако раскрыть его по горячим следам не удалось. Поиски убийцы сдвинулись с мертвой точки в 2025 году, когда отпечаток пальца с клейкой ленты, которой был связан Герреро, совпал с отпечатком 61-летнего жителя Флориды Уильяма Солиса.

Следователям удалось выяснить, что именно Солис спланировал ограбление Герреро и расправился с ним и его женой. Мужчина родился в Доминиканской Республике. Через полтора года после преступления он уехал в Тампу, где жил, ни от кого не прячась. В 2001 году убийца получил американское гражданство. Ему грозит наказание вплоть до смертной казни. Удалось ли найти сообщников Солиса, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в США поймали убийцу, который расправился с молодой женщиной в 1990 году. Также выяснилось, что жена преступника бесследно исчезла в 2012 году при загадочных обстоятельствах.

