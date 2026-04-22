16:18, 22 апреля 2026

Убийцу 27-летней женщины поймали через 35 лет

Никита Савин
Фото: Dare County Sheriff's Office

В США поймали убийцу, который расправился с молодой женщиной в 1990 году. Об этом сообщает Fox News.

27-летнюю Лизу Мари Макбрайд из города Вернон, штат Нью-Джерси, в последний раз видели утром 23 июня 1990-го. Позже она не пришла на работу, и коллеги забили тревогу. Родные приехали домой к Макбрайд и обнаружили там следы борьбы — телефонный кабель был перерезан, вещи разбросаны, повреждена москитная сетка на окне. Масштабная поисковая операция результатов не дала.

Через четыре месяца останки Макбрайд случайно обнаружил охотник в лесу около города Сэндистон в 38 километрах от Вернона. Следствие установило, что женщину жестоко избили. Поймать преступника не удавалось почти 35 лет. В 2022 году судмедэксперты провели новое исследование останков. Им удалось создать ДНК-профиль предполагаемого преступника. В середине апреля по делу был задержан 54-летний Роберт Уильям Маккаффри из Северной Каролины.

По версии следствия, он проник в дом женщины с целью кражи, похитил ее и расправился с ней. Более того, выяснилось, что жена Маккаффри, Марджори, бесследно исчезла в 2012 году из их дома в Южной Каролине. Тогда Маккаффри заявил сотрудникам полиции, что поссорился с женой, ушел из дома, а когда вернулся, ее уже не было. После опроса свидетелей следователи установили, что Маккаффри солгал при даче показаний. Его осудили за препятствование правосудию. Мужчина вышел на свободу в 2023 году. Марджори не нашли до сих пор.

Маккаффри отказался признать себя виновным по делу Макбрайд. Первое слушание назначено на 18 мая.

Ранее полиция американского штата Джорджия объявила о поимке насильника и убийцы девушки через 42 года после преступления. Задержать преступника удалось благодаря образцам ДНК с места преступления.

