Прямой потомок повешенной средневековой ведьмы похвасталась паранормальными способностями

Пользовательница Reddit с ником Sadblackcat666 похвасталась, что ей удалось составить свое генеалогическое древо вплоть до XV века. Это позволило 22-летней девушке, в частности, выяснить, что она — прямой потомок повешенной в 1692 году салемской ведьмы Марты Кэрриер, известной под прозвищем Королева ада.

«Унаследовала ли я какие-нибудь сверхъестественные способности? У меня и у моей мамы есть дар взаимодействовать с паранормальными явлениями. Она — настоящий медиум, способный видеть духов с детства. Я — эмпат и яснослышащая (могу слышать духов). Мои способности проявились примерно в 12 лет», — написала потомок средневековой ведьмы.

Она уточнила, что в последнее время «часто общается со своим котом», не так давно покинувшим этот мир. По ее словам, как правило, это происходит во сне, когда животное является ей. Наяву же она лишь слышит «бесплотное мяуканье».

«Меня ничуть не обижает, когда люди не верят мне. У всех разные убеждения», — констатировала автор.

Тем временем в Индии жители деревни Гадивакда обвинили женщину в колдовстве и напали на нее. Муж решил защитить ее от разъяренных людей, однако толпа оказалась вооружена.