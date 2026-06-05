ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:05, 5 июня 2026Интернет и СМИ

Прямой потомок повешенной средневековой ведьмы похвасталась паранормальными способностями

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Изображение: Public Domain / Wikimedia

Пользовательница Reddit с ником Sadblackcat666 похвасталась, что ей удалось составить свое генеалогическое древо вплоть до XV века. Это позволило 22-летней девушке, в частности, выяснить, что она — прямой потомок повешенной в 1692 году салемской ведьмы Марты Кэрриер, известной под прозвищем Королева ада.

«Унаследовала ли я какие-нибудь сверхъестественные способности? У меня и у моей мамы есть дар взаимодействовать с паранормальными явлениями. Она — настоящий медиум, способный видеть духов с детства. Я — эмпат и яснослышащая (могу слышать духов). Мои способности проявились примерно в 12 лет», — написала потомок средневековой ведьмы.

Она уточнила, что в последнее время «часто общается со своим котом», не так давно покинувшим этот мир. По ее словам, как правило, это происходит во сне, когда животное является ей. Наяву же она лишь слышит «бесплотное мяуканье».

«Меня ничуть не обижает, когда люди не верят мне. У всех разные убеждения», — констатировала автор.

Тем временем в Индии жители деревни Гадивакда обвинили женщину в колдовстве и напали на нее. Муж решил защитить ее от разъяренных людей, однако толпа оказалась вооружена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понадобится — выйдем». Пашинян оценил возможность возвращения Армении в ОДКБ

    На Украине развенчали миф о «технологическом чуде» в производстве дронов

    В Германии указали на неготовность Запада к переговорам с Россией

    Прямой потомок повешенной средневековой ведьмы похвасталась паранормальными способностями

    Риттер оценил вероятность передачи Украине ядерного оружия

    Стало известно о неспособности украинских морпехов заткнуть дыры в Харьковской области

    Офицер ВСУ назвал ТЦК крадущими людей бандами

    В США рассказали о напугавшем Украину российском оружии

    В Китае рассказали о неприятном сюрпризе для Европы от Путина

    Россиянин перечислил многочисленные недочеты китайского кроссовера GAC

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok