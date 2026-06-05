В Германии указали на неготовность Запада к переговорам с Россией

Депутат Котре: Запад пока не готов к переговорам с Россией

Западные страны пока не готовы к тому, чтобы начать переговоры с Россией. С такой оценкой выступил немецкий депутат Штеффен Котре в беседе с РИА Новости.

«На данный момент я не вижу готовности к переговорам со стороны Запада ни в Германии, ни в Европейском союзе», — сказал Котре, выразив надежду на то, что в ближайшее время ситуация поменяется.

Депутат отметил, что пока относится к этой идее скептически, однако выступил за продолжение работы над налаживанием диалога между Западом и Москвой.

Ранее другой немецкий депутат Маркус Фронмайер назвал бессмысленными антироссийские санкции и призвал поддерживать компании из Германии, которые решили остаться в России.