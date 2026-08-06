Стало известно о пострадавших в результате самой массовой атаки ВСУ на регион России

Евраев: Четыре человека пострадали в результате массовой атаки ВСУ на Ярославскую область

Четыре человека пострадали в результате самой массовой с начала проведения специальной военной операции (СВО) атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ярославскую область. Об этом стало известно из сообщения главы региона России Михаила Евраева в Telegram.

«Жертв нет, осколочные ранения получили четыре человека», — обозначил Евраев.

По информации губернатора, госпитализировали троих раненых жителей — двух женщин и мужчину. Еще одного мужчину осмотрели на месте, помощь врачей ему не потребовалась.

Всего над регионом России силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были ликвидированы 93 беспилотника.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотников попали в резервуары нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославской области, а также в дома и автомобили жителей. По данным Евраева, произошло возгорание трех частных домов и выбиты стекла в нескольких многоквартирных.

