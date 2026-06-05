Депутат Фронмайер назвал бессмысленными санкции против России

Антироссийские санкции абсолютно бессмысленны. На это указал немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер в беседе с «Известиями».

«Посмотрите: под санкции попали цветы, клей и подобные товары. Это не имеет никакого смысла, потому что в конечном итоге российские компании все равно будут покупать эту продукцию через третьи страны и посредников», — сказал политик. При этом он подчеркнул, что санкции больше вредят Западу, так как теперь их компании не могут вести бизнес.

Фронмайер добавил, что сейчас необходимо поддерживать немецкие компании, которые приняли решение остаться в России.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что России не надо ждать отмены западных санкций, так как текущие изменения носят фундаментальный глобальный характер.