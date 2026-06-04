ПМЭФ-2026. День второй

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09:46, 4 июня 2026Экономика

В России призвали не ждать отмены западных санкций

Орешкин: Не надо ждать отмены санкций западных стран
Вячеслав Агапов
СюжетПМЭФ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

России не надо ждать отмены западных санкций, так как текущие изменения носят фундаментальный глобальный характер. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

Выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), спикер призвал не ждать, пока будут сниматься ограничения.

«Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер, и санкции не связаны с какими-то конкретными событиями. Они связаны с тем, как меняется мир», — пояснил он.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

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