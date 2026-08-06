У побережья Филиппин зафиксировали землетрясение

У берегов Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

У побережья Филиппин произошло землетрясение. Об этом отчиталась Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков зафиксировали в 40 километрах к юго-западу от провинции Сарангани, где проживает порядка 7,5 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. По своей магнитуде колебания достигли отметки 5,6. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

Ранее очередное землетрясение случилось на японском острове Кюсю. Его магнитуда составила 5,1. Под ударом оказалась префектура Кумамото, ставшая эпицентром предыдущего землетрясения, которое разразилось 28 июля.

Случившееся в конце июля землетрясение стало для Японии сильнейшим за последние десять лет. Магнитуда сейсмотолчков тогда достигала 7,1, вспыхнули пожары, многие дома и дороги были разрушены. Тогда же после стихийного бедствия обрушилось здание одного из местных торговых центров. Около 200 посетителей успели эвакуировать, но множество людей остались в ТЦ, оказавшись в западне. Предположительной причиной взрыва назвали утечку газа.