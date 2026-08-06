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10:52, 6 августа 2026Экономика

В Японии вновь произошло землетрясение

На японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 5,1
Виктория Клабукова

Фото: Andrey VP / Shutterstock / Fotodom

Японский остров Кюсю вновь столкнулся с землетрясением спустя неделю после предыдущего. О стихийном бедствии уведомляет Японское метеорологическое агентство (JMA).

Под ударом оказалась префектура Кумамото, ставшая эпицентром прежних сейсмотолчков. В этот раз очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров, а магнитуда составила 5,1. По японской же системе оценки максимальная сила толчков достигла четырех баллов из семи. Угроза цунами на острове не объявлялась, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Мощное землетрясение поразило остров Кюсю 28 июля и стало для Японии сильнейшим за последние десять лет. Магнитуда сейсмотолчков достигала отметки 7,1, было объявлено об угрозе цунами. Из-за землетрясения вспыхнули пожары, многие дома и дороги были разрушены. Повреждения также получили внешние стены исторического замка Кумамото, а на заводе Nippon Paper в Яцусиро обрушилась дымовая труба. Более 48 тысяч домов в префектуре Кумамото остались без света. Движение скоростных поездов «Синкансэн» было приостановлено.

Кроме того, после землетрясения рухнул крупный торговый центр в префектуре Кумамото. Обвалился второй этаж здания, очевидцы слышали звук взрыва и видели поднявшийся дым. Около 200 посетителей успели эвакуировать, но множество людей остались в ТЦ, оказавшись в западне. По данным NHK, около 20-30 сотрудников торгового центра числятся пропавшими без вести. Предположительной причиной взрыва назвали утечку газа.

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