ТЦ в Японии рухнул во время землетрясения

Крупный торговый центр (ТЦ) Aeon Mall Kumamoto рухнул на острове Кюсю на юго-западе Японии в результате мощного землетрясения. Об этом сообщил телеканал NHK.
Во время толчков обрушился второй этаж здания. Около 200 посетителей успели эвакуировать, однако множество людей остались в ТЦ и оказались в западне. В настоящий момент спасатели готовятся вызволять пострадавших. По официальной информации, двое посетителей были ранены.
Ранее стало известно, что в результате землетрясения в Японии пострадали более 50 человек. Подземные толчки спровоцировали пожары, а также стали причиной повреждений на дорогах и мостах.