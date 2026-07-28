ТЦ в Японии рухнул во время землетрясения

NHK: ТЦ Aeon в Японии рухнул во время землетрясения

Крупный торговый центр (ТЦ) Aeon Mall Kumamoto рухнул на острове Кюсю на юго-западе Японии в результате мощного землетрясения. Об этом сообщил телеканал NHK.

Во время толчков обрушился второй этаж здания. Около 200 посетителей успели эвакуировать, однако множество людей остались в ТЦ и оказались в западне. В настоящий момент спасатели готовятся вызволять пострадавших. По официальной информации, двое посетителей были ранены.

Ранее стало известно, что в результате землетрясения в Японии пострадали более 50 человек. Подземные толчки спровоцировали пожары, а также стали причиной повреждений на дорогах и мостах.