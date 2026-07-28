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13:53, 28 июля 2026 (обновлено: 14:02, 28 июля 2026)Мир

Раскрыты последствия землетрясения в Японии

NHK: В результате землетрясения в Японии пострадали более 50 человек
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KYODO / Reuters

В результате землетрясения в Японии пострадали более 50 человек, а также возникли пожары и повреждения на дорогах и мостах. Об этом сообщает NHK.

По данным портала, магнитуда землетрясения составила 7,1 балла. В связи с этим жителей Японии призвали избегать опасных мест, проявлять осторожность и следить за потенциальными повторными толчками на протяжении ближайших дней.

В свою очередь, агентство Reuters приводит слова премьер-министра Японии Санаэ Такаити, сообщившей, что землетрясение на острове Кюсю привело к пожарам, повреждению дорог и мостов. Зафиксированы также случаи обрушения зданий и отключения электричества.

Землетрясение на острове Кюсю попало на видео.

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