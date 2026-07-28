BZ: Страны Евросоюза не могут использовать российские вертолеты для тушения пожаров

Страны Европы не могут использовать российские вертолеты Ка-32 для тушения лесных пожаров из-за введенных против Москвы санкций. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на европейских чиновников.

«До 2024 года вертолет Ка-32 успешно использовался для борьбы с лесными пожарами, но теперь уже нет. Санкции препятствуют покупке запчастей и техническому обслуживанию вертолетов», — следует из публикации.

По данным издания, власти Испании пытались добиться смягчения санкций по этому вопросу, однако в Брюсселе настояли на закупке европейских аналогов российского вертолета. В конечном итоге эта инициатива провалилась из-за нехватки средств.

Вертолеты Ка-32 также использовались и в других странах Южной Европы — в Португалии, Греции, Болгарии и на Кипре.

Ранее стало известно, что чиновники Европейского союза (ЕС) опасаются вводить санкции против ирландского завода Aughinish Alumina, принадлежащего российской компании «Русал», несмотря на подозрения, что его продукция якобы используется для изготовления российского оружия.