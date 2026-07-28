Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:12, 28 июля 2026Мир

В Европе пожаловались на последствия антироссийских санкций

BZ: Страны Евросоюза не могут использовать российские вертолеты для тушения пожаров
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Rodrigo Antunes / Reuters

Страны Европы не могут использовать российские вертолеты Ка-32 для тушения лесных пожаров из-за введенных против Москвы санкций. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на европейских чиновников.

«До 2024 года вертолет Ка-32 успешно использовался для борьбы с лесными пожарами, но теперь уже нет. Санкции препятствуют покупке запчастей и техническому обслуживанию вертолетов», — следует из публикации.

По данным издания, власти Испании пытались добиться смягчения санкций по этому вопросу, однако в Брюсселе настояли на закупке европейских аналогов российского вертолета. В конечном итоге эта инициатива провалилась из-за нехватки средств.

Вертолеты Ка-32 также использовались и в других странах Южной Европы — в Португалии, Греции, Болгарии и на Кипре.

Ранее стало известно, что чиновники Европейского союза (ЕС) опасаются вводить санкции против ирландского завода Aughinish Alumina, принадлежащего российской компании «Русал», несмотря на подозрения, что его продукция якобы используется для изготовления российского оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине испугались ракетного удара Ирана
    В Европе пожаловались на последствия антироссийских санкций
    Виктория Лопырева вышла в свет в образе за 1,9 миллиона рублей
    Африканская страна нарастила закупки российской продукции
    Министр обороны страны НАТО предрек исчезновение Украины в одном случае
    На Украине отреагировали на сообщения о возможном ударе Ирана
    Объявлен новый главный тренер сборной Италии по футболу
    Аналитик назвал получателей выгоды от крепкого рубля
    Пропавшие в Таиланде юные россияне попали на камеры с двумя сопровождающими
    России понадобились кузнецы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok