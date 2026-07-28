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15:09, 28 июля 2026Мир

Министр обороны страны НАТО предрек исчезновение Украины в одном случае

Министр обороны Италии Крозетто: Если мы не продолжим помогать Украине, она исчезнет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Гуидо Крозетто

Гуидо Крозетто. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что прекращение военной помощи Киеву приведет к исчезновению Украины. Его слова передает ТАСС.

«Многие говорят, что помогать Украине означает продлевать сроки конфликта. Я никогда не слышал в больнице, что переливание крови или лечение означает продлевать болезнь. Конечно, если пациент умрет, освободится койка. Если мы не продолжим помогать Украине, она исчезнет, и проблемы не будет», — сказал он.

Он напомнил, что Италия уже передала Киеву 13 пакетов военной помощи, сравнив поддержку Украины с лекарством для тяжелобольного.

Ранее стало известно, что Крозетто предложил пост советника экс-руководителю украинского Минобороны Михаилу Федорову. Он рассказал, что позвонил Федорову на следующий день после его увольнения.

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