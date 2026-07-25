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11:47, 25 июля 2026 (обновлено: 12:03, 25 июля 2026)Мир

Экс-министру обороны Украины предложили должность в Италии

Экс-министру обороны Украины Федорову предложили должность советника в Италии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил должность советника бывшему главе Минобороны Украины Михаилу Федорову. Его слова приводит РИА Новости.

«Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: "Когда Вы хотите приехать в Рим, чтобы поработать со мной как советник?"», — заявил Крозетто.

Федоров, по его словам, был тронут предложением, посчитав его проявлением уважения.

Ранее политолог Александр Асафов заявил, что восстановление Федорова в должности министра обороны Украины крайне маловероятно.

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