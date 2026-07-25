Близкие отвернулись от Шурыгиной

Родственники оставили Диану Шурыгину без передач в СИЗО

Родственники перестали выходить на связь со взятой под стражу блогершей Дианой Шурыгиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, за две недели в СИЗО девушку никто не навестил и не привез вещи. Она ходит в одном и том же спортивном костюме, меняясь им иногда с другой арестанткой. Отец Шурыгиной находится на СВО, а мать и сестра не связываются с девушкой.

Просить собрать передачу пришлось бывшего парня Святослава Гусева, который написал ей письмо в СИЗО. Шурыгина попросила о чае, кофе, меде, масле, сыре, докторской колбасе, сервелате и пюре быстрого приготовления.

В письме экс-возлюбленному девушка написала, что скучает по своей собаке — чихуахуа Чизз. Она осталась на Бали. Известно, что животное почти не ест и постоянно скулит.

Диану Шурыгину оставили в СИЗО до 19 августа. Ей ужесточили меру пресечения после того, как она под домашним арестом вышла в интернет. Причиной для возбуждения уголовного дела стали интимные фото и видео в Telegram-канале, который вела Шурыгина.