Россияне набрали рекордное количество кредитов

Банки выдали потребительских кредитов на максимальную за два года сумму в 450 млрд рублей

Российские банки в июне выдали потребительских кредитов на максимальную за два года сумму — 450,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные БКИ «Скоринг Бюро».

Сумма оказалась в 1,7 раза больше уровня годом ранее. Однако известно, что в августе 2024 года кредитов было выдано больше — 534,5 миллиарда рублей. Количество выдач в начале лета выросло в годовом выражении на 40 процентов — до 2,36 миллиона ссуд. За месяц показатель снизился на 1,7 процента.

Рост объемов кредитования отмечается начиная с февраля 2026 года. Это объясняется постепенным снижением ключевой ставки Центробанком, вслед за которым финансовые организации корректировали номинальные ставки кредитования. Таким образом был реализован отложенный спрос, отметил генеральный директор компании Олег Лагуткин.

Ранее финансовый директор «Альфа-Денег» Екатерина Фурзикова назвала решение Банка России снизить ключевую ставку до 14 процентов осторожным продолжением цикла смягчения денежно-кредитной политики.