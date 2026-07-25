Защиту людей и предприятий поручили повысить в российском регионе после атаки ВСУ

Соколов: В Кировской области повысят защиту людей и предприятий после ракетного удара ВСУ

В Кировской области повысят защищенность людей и предприятий после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Александр Соколов в своем Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что провел оперативное совещание, в ходе которого были приняты решения по усилению антитеррористической защищенности региона с учетом изменений тактики ВСУ. Членам правительства при взаимодействии с подразделениями силовых структур и Минобороны поручено определить и принять дополнительные меры для защиты жителей и предприятий Кировской области.

В Кировской области объявлен траур в память о погибших в результате атаки ВСУ на предприятие Кирова. Ракетный удар по предприятию в Кирове ВСУ нанесли рано утром 24 июля. Жертвами стали пять человек.