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14:37, 25 июля 2026 (обновлено: 15:17, 25 июля 2026)Бывший СССР

В Австрии исключили вступление Украины в Евросоюз

Министр Бауэр: Вступление Украины в ЕС в ближайшие годы невозможно
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Полноправное вступление Украины в Евросоюз в ближайшие годы невозможно. Об этом заявила министр по делам Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудиа Бауэр, передает ТАСС.

«Я не вижу, как может состояться полноправное вступление Украины в ближайшие годы. Украина по-прежнему находится в состоянии войны. Именно поэтому мы должны быть честными и не давать людям ложных обещаний», — рассказала министр.

По ее словам, объединение не должно называть искусственные даты вступления, которые потом не будут соблюдены.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель выступила за прекращение всей помощи Украине со стороны ФРГ.

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