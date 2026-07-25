ВСУ попали в котел впервые после смены главкома

ВСУ попали в окружение к российским военным впервые с назначения нового главкома Драпатого

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Константиновкой попала в окружение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, украинская армия оказалась в котле впервые с момента назначения нового главкома ВСУ Драпатого. Произошло это между Константиновкой и Часовым Яром — в районе Николаевки, Червоного и Подольского. В кольцо попали подразделения 18-й и 24-й бригад ВСУ. Отмечается, что они не успели отойти к Дружковке.

Журналисты передают, что в самой Константиновке местные жители помогают вычислять украинских военных, которые прячутся в подвалах.

Ранее появились данные о семье резко высказавшегося о россиянах нового главкома ВСУ. Источники указали, что сводный брат нового украинского главкома сейчас проживает в Сочи.