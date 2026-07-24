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17:09, 24 июля 2026Россия

Появились данные о семье резко высказавшегося о россиянах нового главкома ВСУ

Семья нового главкома ВСУ Драпатого имела обширные связи с Россией
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Драпатый

Михаил Драпатый. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Семья нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого, который позволил себе резко высказаться о россиянах, имела обширные связи с РФ. Некоторые его родственники еще продолжают проживать в нашей стране. Такие данные появились у ТАСС после беседы с источником в силовых структурах.

Собеседник разъяснил, что отец Драпатого длительное время жил в Сургуте. Удалось выяснить, что мужчина исповедует националистические взгляды, подписан на группы сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Источник ТАСС указал, что сводный брат нового украинского главкома сейчас проживает в Сочи.

Кроме того, как утверждает собеседник агентства, дядя Драпатого — бывший полицейский из Львовской области. Он также придерживается националистических взглядов. Супруга главкома Юлия Редько-Драпатая родом из Винницы, с 2014 года не раз делала националистические заявления, причем используя русский язык.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Драпатый ответит за свое нелестное высказывание о россиянах.

Ранее главком украинских войск объявил, что Россию сложно назвать соседом, а русская нация не имеет права на существование. Заявление было сделано в 2023 году в ходе интервью, полная запись которого была опубликована лишь после назначения Драпатого на должность главнокомандующего.

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