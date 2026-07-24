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15:59, 24 июля 2026 (обновлено: 16:09, 24 июля 2026)Бывший СССР

В Кремле ответили на резкие высказывания нового главкома ВСУ о россиянах

Песков: Драпатый ответит за свои высказывания о россиянах
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый ответит за свои резкие высказывания о россиянах. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова», — ответил дипломат.

Песков также отметил недопустимость высказываний нового главкома в отношении жителей Донбасса, которых он назвал «отрыжкой Советского Союза». По его словам, это показывает неготовность Киева к мирному урегулированию конфликта.

Ранее главком украинских войск сказал, что Россию сложно назвать соседом, а русская нация не имеет права на существование. Заявление было сделано в 2023 году в ходе интервью, полная запись которого была опубликована лишь после назначения Драпатого на должность главнокомандующего.

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