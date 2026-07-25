Путин прибыл на форум сотрудничества России и Казахстана

Президент России Владимир Путин прибыл в Омск, где он примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед началом форума Путин проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудят актуальные темы взаимодействия Москвы и Астаны.

XXII Форум межрегионального сотрудничества двух стран проходит в Омске 24-25 июля. Впервые его провели в 2003 году.

Ранее Владимир Путин побывал в Иркутске, где ему показали производство первых 18 серийных самолетов МС-21 и модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М.

