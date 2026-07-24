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14:08, 24 июля 2026 (обновлено: 14:21, 24 июля 2026)Россия

В Кремле назвали место визита Путина после завершения поездки в Иркутск

Песков заявил, что Путин после завершения поездки в Иркутск полетит в Омск
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин после завершения поездки в Иркутск полетит в Омск. Такое место для посещения главы государства назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь Путина уточнил, что там состоится XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Песков разъяснил, что президент России захотел посетить авиационный завод в Иркутске в продолжение совещания, состоявшегося месяц назад на территории Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Подмосковье. Встреча была посвящена развитию отечественной авиации.

Путину в Иркутске уже показали производство первых 18 серийных самолетов МС-21 и модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М.

Ранее глава государства на одном из совещаний заверил, что состояние ключевых отраслей экономики России устойчиво.

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