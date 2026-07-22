Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:48, 22 июля 2026Экономика

Путин оценил состояние экономики России

Путин: Состояние ключевых отраслей экономики России устойчиво
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Состояние ключевых отраслей России устойчиво, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Так оценил состояние экономики страны президент Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

В рамках совещания по экономическим вопросам, которое проходит в Кремле, глава государства заявил, что государственные финансы Российской Федерации сохраняют устойчивость. Важную роль в этом сыграло увеличение бюджетных доходов

«Бюджет в июне был исполнен с профицитом в 196 миллиардов рублей, за счет как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов», — пояснил он.

Также глава государства заявил, что экономическую политику России нужно ориентировать на долгосрочные цели. Необходимо выстраивать реализуемые меры как на федеральном уровне, так и в регионах и на местах.

Ранее Путин заявил, что за последнее время спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке заметно упал, что оказало поддержку рублю. Сейчас доллары, евро и другие валюты не пользуются таким большим спросом, как до ввода масштабных западных санкций, отметил он. «Валюта меньше нужна — не нужна так, как раньше», — резюмировал он в рамках встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Обстановка на загоревшемся из-за атаки ВСУ складском комплексе в Краснодаре изменилась
    ВС России нанесли мощный удар по Харькову
    Отказ назвать себя полиции при обыске стоил россиянину свободы
    Курс Лукашенко на сближение с Китаем объяснили
    Крупнейший производитель хлеба в России начал терять сотрудников
    СК отреагировал на нападение собаки на внука Дарьи Донцовой
    В Польше резко раскритиковали решение Зеленского
    Российская туристка подхватила опасное заболевание на отдыхе в Азии
    «Ростех» начал поставки мобильных убежищ
    Уехавшая в США российская блогерша экстренно обратилась в больницу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok