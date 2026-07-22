Путин оценил состояние экономики России

Путин: Состояние ключевых отраслей экономики России устойчиво

Состояние ключевых отраслей России устойчиво, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Так оценил состояние экономики страны президент Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

В рамках совещания по экономическим вопросам, которое проходит в Кремле, глава государства заявил, что государственные финансы Российской Федерации сохраняют устойчивость. Важную роль в этом сыграло увеличение бюджетных доходов

«Бюджет в июне был исполнен с профицитом в 196 миллиардов рублей, за счет как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов», — пояснил он.

Также глава государства заявил, что экономическую политику России нужно ориентировать на долгосрочные цели. Необходимо выстраивать реализуемые меры как на федеральном уровне, так и в регионах и на местах.

Ранее Путин заявил, что за последнее время спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке заметно упал, что оказало поддержку рублю. Сейчас доллары, евро и другие валюты не пользуются таким большим спросом, как до ввода масштабных западных санкций, отметил он. «Валюта меньше нужна — не нужна так, как раньше», — резюмировал он в рамках встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым.